Юран прокомментировал слухи об интересе «Пари НН»

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что его рассматривают в качестве кандидата в «Пари НН».

«Я — кандидат на пост главного тренера «Пари НН»? Не знаю. Не читал таких новостей. Не готов об этом разговаривать», — приводит Sport24 слова Юрана.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Артем Горлов будет уволен в ближайшее время.

Клуб из Нижнего Новгорода занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.