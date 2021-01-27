Юран подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о штрафе за слова про Урунова
18:11
Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подаст протест на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) в течение трех дней, информирует ТАСС.
20 января комитет по этике РФС принял решение оштрафовать Юрана на 250 тысяч рублей.
Ранее Юран в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что сомневается в истинном возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова из Узбекистана, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что Урунов в действительности «старше на четыре-пять лет».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю