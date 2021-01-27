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Юран подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о штрафе за слова про Урунова

18:11
Сергей Юран. Фото ФК «СКА-Хабаровск».
Сергей Юран. Фото ФК «СКА-Хабаровск».
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Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подаст протест на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) в течение трех дней, информирует ТАСС.

20 января комитет по этике РФС принял решение оштрафовать Юрана на 250 тысяч рублей.

Ранее Юран в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что сомневается в истинном возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова из Узбекистана, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что Урунов в действительности «старше на четыре-пять лет».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10561991

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