Юран подаст апелляцию на решение комитета по этике РФС о штрафе за слова про Урунова

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подаст протест на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) в течение трех дней, информирует ТАСС.

20 января комитет по этике РФС принял решение оштрафовать Юрана на 250 тысяч рублей.

Ранее Юран в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что сомневается в истинном возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова из Узбекистана, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что Урунов в действительности «старше на четыре-пять лет».