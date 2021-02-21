Юран остался доволен игрой «СКА-Хабаровск» против ЦСКА

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (0:2).

— Как вам сегодняшний матч?

— Доволен парнями, мы играли с ЦСКА на чужом поле. Матч разделился на две ситуации. Сначала мы играли в полном составе, а потом мы получили красную. Проблематично играть против такого соперника в меньшинстве. Ребята бились, не могу предъявить им претензий. В первом тайме действовали хорошо, с быстрыми атаками. Но не было раскрепощенности, наверное, имя ЦСКА их поддавливало.

— Как вам погодные условия?

— Нормальные. Был снежок, но в такую погоду можно играть. В Германии тоже снежок идет. И чемпионат мы заканчивали при минусовой температуре, никто вопросов не задавал.

(Сергей Федоров)