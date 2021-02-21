Юран остался доволен игрой «СКА-Хабаровск» против ЦСКА
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал результат матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (0:2).
— Как вам сегодняшний матч?
— Доволен парнями, мы играли с ЦСКА на чужом поле. Матч разделился на две ситуации. Сначала мы играли в полном составе, а потом мы получили красную. Проблематично играть против такого соперника в меньшинстве. Ребята бились, не могу предъявить им претензий. В первом тайме действовали хорошо, с быстрыми атаками. Но не было раскрепощенности, наверное, имя ЦСКА их поддавливало.
— Как вам погодные условия?
— Нормальные. Был снежок, но в такую погоду можно играть. В Германии тоже снежок идет. И чемпионат мы заканчивали при минусовой температуре, никто вопросов не задавал.
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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