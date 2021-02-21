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Кварацхелия получил повреждение в товарищеском матче

15:39
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил повреждение в товарищеском матче против «Кайрата». Он был заменен на 30-й минуте первого тайма.

При этом футболист успел забить гол в этой встрече. Кварацхелия отличился на 11-й минуте.

28 февраля «Рубину» предстоит сыграть матч 20-го тура чемпионата России против «Спартака».

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