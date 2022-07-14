Юран оценил вероятность трансфера Кокорина в «Химки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

— Кокорина, у которого проблемы с игровой практикой в «Фиорентине», не рассматриваете?

— Я очень сожалею, что так складывается судьба Александра. Но футбольная жизнь непредсказуема — порой одного таланта в ней бывает недостаточно. Что касается «Химок», то его приход сюда невозможен по целому ряду причин. Главная заключается в том, что клуб собирается делать ставку на игроков, которые хотят заявить о себе. А потому тема приглашения в «Химки» не обсуждалась.

Полностью интервью с Сергеем Юраном можно прочитать здесь.