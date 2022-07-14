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Сегодня, 11:15

«Урал» представил новую форму на сезон-2022/23

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Урала» в новой форме на сезон-2022/23.
Фото ФК «Урал»

«Урал» презентовал новую форму, в которой будет выступать в сезоне-2022/23.

Домашний комплект состоит из футболки в оранжево-черную полоску и черных шорт, гостевой комплект — полностью белый с горизонтальными оранжевыми полосами на футболке.

Первый матч в сезоне-2022/23 «Урал» проведет на выезде против ЦСКА в рамках 1-го тура МИР РПЛ. Игра состоится 16 июля, начало — в 15.00 (мск).

В прошлом сезоне команда из Екатеринбурга заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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ФК Урал
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