Юнес Намли: "Красная карточка – вторая в жизни у меня"

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли после победы над "Рубином" (1:0) в матче 5-го тура РПЛ рассказал о своем отношении к красной карточке и тому, как складывался матч после удаления, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Удаление? Мяч был в воздухе, я пошел на него ногой, уже видел, что соперник пошел на него головой, – отметил Намли. – Я попробовал ногу убрать, потому что я всегда играю чисто. Я не такой футболист, который играет грязно. Я не знаю, за что была вторая желтая карточка, хотя я и не понимаю, за что первая была.

Я делал подкат, но я сыграл в мяч. У меня возникло чувство, что арбитр судил немного против нас. Если взять мои 2 желтые карточки и еще 7 минут, которые он добавил в конце, есть вопрос: зачем? Но, наверно, я должен чему-то научиться из этого. Я после этого события стал более опытным. Результат? Команда собралась, продемонстрировала командный дух. Мы выстояли, несмотря ни на что, и добились победы.

– Как вы себе объясняете то, что арбитр судил немного против вас?

– Когда я был удален, то понимал, насколько тяжело придется моей команде. Я был зол. Ей придется бегать, играть во всех фазах гораздо больше, чем было до этого. Но команда справилась, продемонстрировала хорошие командные качества. Даже вдесятером футболисты играли и создавали моменты. Это менталитет, который нам очень нужен на протяжении всего сезона.

Он нам поможет. Я очень рад победе и горжусь командой.

– У вас очень хороший дриблинг. Можете назвать себя лучшим дриблером в команде?

– Спасибо большое! Я бы с этим не согласился, потому что у нас в команде много людей с хорошим дриблингом. Не могу сказать, что я самый лучший, но мне нравятся эти финты в игре. Я это люблю и очень рад, что нахожусь в такой команде, где такие вещи приветствуются.

– У кого лучший дриблинг?

– Не хотел кого-то бы выделять...

– Может, Сафонов?

– (Улыбается). У Сафонова много хороших вещей, но не дриблинг.

– Какая эта красная карточка по счету в вашей карьере?

– Вторая в жизни.