Барановская: «Динамо» мне очень напоминает европейский клуб»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» рассказала, почему начала посещать матчи «Динамо».

— Мы видели вас на матчах «Динамо». Как часто удается посещать игры?

— Если я в Москве, не в командировке, то стараюсь ходить на их игры. Интересная история получается. Мне нравится «Динамо», обстановка на стадионе — все, как устроено внутри команды. «Динамо» по ощущениям мне очень напоминает европейский клуб. Приятно наблюдать своими глазами за ростом клуба, за тем, как они все организовывают.

— После победы над «Зенитом» (1:0) Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин пошутил, что секрет такого результата — ваше присутствие на трибуне. Может, стать талисманом?

— Ой, как приятно, что он это сказал (смеется). Талисман для «Динамо»? Хорошо, постараюсь

— «Динамо» не просит вас перевести сына в их академию, чтобы тот привел основную команду к чемпионству?

— Ха-ха, нет! Арсений со мной на матчи «Динамо» не ходит.