Барановская: «Никогда не скажу нет своему ребенку»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» заявила, что поддержит своего сына Арсения в решении стать профессиональным футболистом.

— Если в будущем Арсений подойдет к вам и скажет, что хочет связать свою жизнь с профессиональным спортом, как вы отнесетесь?

— Я всегда поддержу своего сына. Как бы там ни было. Я пока еще скромно пытаюсь быть мамой, намекая на то, что нужно учиться. И он учится. И отдать ему должное — одна четверка и все пятерки. Посмотрим. Но я никогда не скажу нет своему ребенку.

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.