Барановская — о сыне в «Спартаке»: «Наверное, даже лучше, что не пошел по стопам отца»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» высказалась об игре сына Арсения за «Спартак».

— Как вы реагируете на общественный шок, что Арсений Аршавин занимается в «Спартаке»? Как вообще возник вариант с красно-белой академией?

— В детском футболе я не понимаю ничего, спросила совета у старших товарищей — подсказали обратиться в «Спартак». Но это не значит, что его туда сразу взяли, нет. В течение месяца он был на просмотре, проходил через это, терпел. А теперь все... «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог» и вот это все.

— У Андрея Аршавина до сих пор спрашивают, как так вышло, что его сын в «Спартаке».

— Не значит же, что ребенок должен идти по стопам своего отца. Мне кажется, в сложившейся ситуации, наверное, это даже и лучше.

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года. Аршавин-старший сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 108 голевых передач.