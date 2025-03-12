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Барановская — о сыне в «Спартаке»: «Наверное, даже лучше, что не пошел по стопам отца»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Юлия Барановская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская телеведущая и экс-супруга нападающего сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская в разговоре с «СЭ» высказалась об игре сына Арсения за «Спартак».

— Как вы реагируете на общественный шок, что Арсений Аршавин занимается в «Спартаке»? Как вообще возник вариант с красно-белой академией?

— В детском футболе я не понимаю ничего, спросила совета у старших товарищей — подсказали обратиться в «Спартак». Но это не значит, что его туда сразу взяли, нет. В течение месяца он был на просмотре, проходил через это, терпел. А теперь все... «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог» и вот это все.

— У Андрея Аршавина до сих пор спрашивают, как так вышло, что его сын в «Спартаке».

— Не значит же, что ребенок должен идти по стопам своего отца. Мне кажется, в сложившейся ситуации, наверное, это даже и лучше.

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года. Аршавин-старший сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 108 голевых передач.

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Андрей Аршавин
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В «Динамо» ориентируются на восстановление Тюкавина через полгода

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
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