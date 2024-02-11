Йоуни Хютия: «Приглашение иностранных арбитров в РПЛ — безумие»

Экс-заместитель руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Йоуни Хютия заявил, что РПЛ не нужны зарубежные арбитры.

«Я считаю, что уровень российских арбитров — достаточный, они хороши. Конечно, им нужна поддержка от федерации футбола, хорошее образование. Про мистера Мажича я слышал только положительные отзывы, очень сильная личность. Оптимальный босс в данный момент для российских арбитров. Мне очень нравится его стиль. И вам не нужны судьи из Саудовской Аравии и Беларуси. Вообще не нужны. Лично я считаю эту идею безумием», — приводит слова Хютии «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, на матчи РПЛ могут быть приглашены арбитры из Саудовской Аравии и Белоруссии.