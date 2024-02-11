Головской считает Романцева легендой и заслуженным человеком

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Константин Головской считает Олега Романцева легендой и заслуженным человеком.

«Олег Иванович — легенда, естественно, приятно, что он на скамейке сидит с Ринатом Дасаевым, еще с одной легендой. Подбадривал, в раздевалке какие-то напутственные слова сказал, так, в целом спокойно. За Олега Ивановича доказывают результаты, здесь все понятно, что он является легендой и заслуженным человеком. 10 раз подряд стать чемпионом — серьезное достижение. Может ли Романцев еще быть главным тренером? Почему бы и нет, было бы желание. Если есть здоровье, желание, то вполне возможно», — сказал Головской ТАСС.

С 10 по 11 февраля в Москве проходит Кубок легенд, Головской вместе со «Спартаком» вышел в финал турнира. Главным тренером команды является Романцев, ему помогает Ринат Дасаев.