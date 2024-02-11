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11 февраля, 12:38

Головской считает Романцева легендой и заслуженным человеком

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Константин Головской считает Олега Романцева легендой и заслуженным человеком.

«Олег Иванович — легенда, естественно, приятно, что он на скамейке сидит с Ринатом Дасаевым, еще с одной легендой. Подбадривал, в раздевалке какие-то напутственные слова сказал, так, в целом спокойно. За Олега Ивановича доказывают результаты, здесь все понятно, что он является легендой и заслуженным человеком. 10 раз подряд стать чемпионом — серьезное достижение. Может ли Романцев еще быть главным тренером? Почему бы и нет, было бы желание. Если есть здоровье, желание, то вполне возможно», — сказал Головской ТАСС.

С 10 по 11 февраля в Москве проходит Кубок легенд, Головской вместе со «Спартаком» вышел в финал турнира. Главным тренером команды является Романцев, ему помогает Ринат Дасаев.

Источник: ТАСС
Константин Головской
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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