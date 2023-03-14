Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»
Перуанский форвард «Торпедо» Йорди Рейна рассказал, что общался со своим соотечественником Джефферсоном Фарфаном перед переходом в московский клуб.
«Да. Мы общаемся с Фарфаном. Я звонил ему и спрашивал, в какую команду мне перейти. Остановился на варианте с «Торпедо» и доволен этим выбором», — приводит Sport24 слова Рейна.
Фарфан с 2017 по 2020 год выступал за московский «Локомотив».
29-летний Рейна перешел в «Торпедо» в феврале этого года. Его контракт с клубом рассчитан на полгода с опцией продления на год.
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15
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|19
|3
|4
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|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
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ЦСКА – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
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|И
|К
|Ж
|
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Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
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Локомотив
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|1
|4
|
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|7
|1
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