Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»

Перуанский форвард «Торпедо» Йорди Рейна рассказал, что общался со своим соотечественником Джефферсоном Фарфаном перед переходом в московский клуб.

«Да. Мы общаемся с Фарфаном. Я звонил ему и спрашивал, в какую команду мне перейти. Остановился на варианте с «Торпедо» и доволен этим выбором», — приводит Sport24 слова Рейна.

Фарфан с 2017 по 2020 год выступал за московский «Локомотив».

29-летний Рейна перешел в «Торпедо» в феврале этого года. Его контракт с клубом рассчитан на полгода с опцией продления на год.