Орещук: «Давно говорю, что Тюкавин сильнее Смолова»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение о форвардах бело-голубых — Константине Тюкавине и Федоре Смолове.

— В чем главная проблема «Динамо»?

— Похоже, команда плохо готова физически. Играют в одном темпе, никто не ускоряется. Единственное светлое пятно — Тюкавин. Остальные напоминают академиков, которые рассматривают матч не как битву гладиаторов, а как шахматную партию. Ребята, в футболе это не работает!

— Мне кажется, Тюкавин сейчас сильнее Смолова.

— Да я давно об этом говорю! Федя — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо».

— Расшифруйте.

— Под Смолова надо выстраивать командные действия в атаке. Как в «Краснодаре», где Федя блистал. А в «Локомотиве» уже не был так эффективен. Для быстрого футбола Смолов не подходит. При Шварце у «Динамо» впереди играли Тюкавин и Грулев, которые не давали продохнуть защитникам, на скорости врывались в штрафную, постоянно обостряли.

— А Смолов?

— Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведет в счете и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!

— Ясно.

— Если воспринимать Смолова как игрока для глубины состава — другое дело. Парень-то отличный. Не токсичный, позитивный, может многому научить молодых.

В сезоне-2022/23 Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах. У Смолова 9 мячей и 5 голевых пасов в 23 играх.