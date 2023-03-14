Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Орещук: «Давно говорю, что Тюкавин сильнее Смолова»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение о форвардах бело-голубых — Константине Тюкавине и Федоре Смолове.

— В чем главная проблема «Динамо»?

— Похоже, команда плохо готова физически. Играют в одном темпе, никто не ускоряется. Единственное светлое пятно — Тюкавин. Остальные напоминают академиков, которые рассматривают матч не как битву гладиаторов, а как шахматную партию. Ребята, в футболе это не работает!

— Мне кажется, Тюкавин сейчас сильнее Смолова.

— Да я давно об этом говорю! Федя — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо».

— Расшифруйте.

— Под Смолова надо выстраивать командные действия в атаке. Как в «Краснодаре», где Федя блистал. А в «Локомотиве» уже не был так эффективен. Для быстрого футбола Смолов не подходит. При Шварце у «Динамо» впереди играли Тюкавин и Грулев, которые не давали продохнуть защитникам, на скорости врывались в штрафную, постоянно обостряли.

— А Смолов?

— Он любит отойти назад, повозиться с мячом. Когда команда ведет в счете и нужно сбить темп, перевести дух — это вполне уместно. Но Федя постоянно так играет! В каждом матче!

— Ясно.

— Если воспринимать Смолова как игрока для глубины состава — другое дело. Парень-то отличный. Не токсичный, позитивный, может многому научить молодых.

В сезоне-2022/23 Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах. У Смолова 9 мячей и 5 голевых пасов в 23 играх.

Федор Смолов. Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»

Роман Орещук
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»
Агент: «Дивановичу очень нравится Россия. В «Ахмате» все на самом высшем уровне»
Орещук о Кади Боржесе: «Для «Краснодара» это находка. Игрок без слабых мест»
Орещук об Ивиче: «Тренер классный. Но его команды всегда играют от обороны»
Орещук о «Локомотиве»: «Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет»
Рай Влут: «Промес многое значит для «Спартака» и российского футбола. Если он захочет, то примет гражданство РФ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Дивановичу очень нравится Россия. В «Ахмате» все на самом высшем уровне»

Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости