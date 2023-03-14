Зиньковский рассказал о встрече футболистов «Спартака» с Симоняном и Романцевым перед матчем с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал «СЭ» о визите Никиты Симоняна и Олега Романцева на базу команды перед матчем 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Успели чуть-чуть послушать истории от Никиты Павловича. Рассказывали много всего, но мне запомнились истории про Пеле и Марадону. Очень круто, что ему удалось против них поиграть», — сказал Зиньковский «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками после 19 туров. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 8 очков.