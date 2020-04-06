Йордан Осорио: «Не опускаем руки и тренируемся дома»
Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о жизни на карантине и чем занимается в свободное время.
— Я просыпаюсь около 10 утра, завтракаю, потом тренируюсь. Все остальное время посвящено семье — мы смотрим фильмы или сериалы, играем с дочкой, вместе готовим, — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита».
— Тренируетесь утром и вечером?
— Основная тренировка утром, длится час с небольшим, каждый день занятия довольно сильно отличаются друг от друга. Вечером только упражнения на растяжку и все.
— Есть на неделе день без тренерских заданий?
— Да, воскресенье.
— Наверное, это максимально скучный день?
— Я бы не сказал — все равно семья рядом, заскучать не дают.
— Это тяжело — тренироваться дома?
— Есть такое. В основном, из-за ограниченного пространства. Но всегда работаю на полную, независимо от условий.
— И с мячом?
— Конечно! Насколько позволяют размеры квартиры.
— Разбили уже что-нибудь?
— Нет, я аккуратно! Но, на самом деле, в любой момент что-нибудь может пойти не так, поэтому к окнам близко не подхожу (смеется).
— Есть что-то, что вам нравится в этом карантинном режиме?
— Только то, что можно много времени посвятить семье, особенно в такой непростой период. А так, конечно, непривычно целыми днями сидеть дома без футбола, не ездить на базу и стадион.
— Скучаете по этому больше всего?
— Да! Но мы все понимаем сложность этой ситуации, так что не опускаем руки и тренируемся дома.
— Как ваши родные в Венесуэле?
— Каждый день звоню родителям, слава Богу, с ними все в порядке. Там введен карантин и все сидят по домам, знают, как опасно выходить на улицу. Скорее бы это все закончилось.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-04-06-yordan-osorio-neprivychno-tselymi-dnyami-sidet-doma-bez-futbola-.htm