Йордан Осорио: «Не опускаем руки и тренируемся дома»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о жизни на карантине и чем занимается в свободное время.

— Я просыпаюсь около 10 утра, завтракаю, потом тренируюсь. Все остальное время посвящено семье — мы смотрим фильмы или сериалы, играем с дочкой, вместе готовим, — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита».

— Тренируетесь утром и вечером?

— Основная тренировка утром, длится час с небольшим, каждый день занятия довольно сильно отличаются друг от друга. Вечером только упражнения на растяжку и все.

— Есть на неделе день без тренерских заданий?

— Да, воскресенье.

— Наверное, это максимально скучный день?

— Я бы не сказал — все равно семья рядом, заскучать не дают.

— Это тяжело — тренироваться дома?

— Есть такое. В основном, из-за ограниченного пространства. Но всегда работаю на полную, независимо от условий.

— И с мячом?

— Конечно! Насколько позволяют размеры квартиры.

— Разбили уже что-нибудь?

— Нет, я аккуратно! Но, на самом деле, в любой момент что-нибудь может пойти не так, поэтому к окнам близко не подхожу (смеется).

— Есть что-то, что вам нравится в этом карантинном режиме?

— Только то, что можно много времени посвятить семье, особенно в такой непростой период. А так, конечно, непривычно целыми днями сидеть дома без футбола, не ездить на базу и стадион.

— Скучаете по этому больше всего?

— Да! Но мы все понимаем сложность этой ситуации, так что не опускаем руки и тренируемся дома.

— Как ваши родные в Венесуэле?

— Каждый день звоню родителям, слава Богу, с ними все в порядке. Там введен карантин и все сидят по домам, знают, как опасно выходить на улицу. Скорее бы это все закончилось.