Йон Гудни Фьолусон: «С «Оренбургом» играть неинтересно, невесело»

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон после ничьей против «Оренбурга» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России посетовал на оборонительный футбол соперника, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Вы находились недалеко от Деспотовича, когда он забил гол. Был ли шанс как-то преградить путь мячу?

— Я не так хорошо видел этот момент на поле. Мне нужно его еще раз пересмотреть.

— В первом тайме «Краснодар» пропустил, затем смог сравнять счет. Это как-то повысило шансы на победу во втором тайме?

— Да, очень важно было забить именно в первом тайме, потому что, когда играешь с такими командами, которые действуют от обороны, всегда сложно. Особенно с «Оренбургом» — иногда он оборонялся всей командой в своей штрафной. Все голевые моменты, которые мы создавали, было важно реализовывать, потому что их не так много было за игру.

— Вас раздражал такой оборонительный футбол «Оренбурга»?

— Не то чтобы раздражало. С такими командами играть неинтересно и невесело, скажем так. Но это их выбор. Если хотят в такой футбол играть, тем более в гостях, пускай играют.

— Видели ли момент, повлекший удаление Берга?

— Я не очень четко видел момент. Вроде оба пошли на мяч, там была ситуация 50 на 50, было ли нарушение или не было... В сухом остатке мы имеем то, что игрок лежит на траве, кричит от боли, другой рядом стоит. Ну вот, такой момент был.

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