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Сегодня, 18:05

Йоканович заявил, что у него не было предложений из России после работы в «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос о возможных предложениях из России после 2023 года.

— Следите за РПЛ?

— Смотрю некоторые игры. В Испании есть сербское телевидение, но там не показывают РПЛ. Самые большие игры, особенно когда выступает «Динамо», смотрю. Слежу за всеми клубами, где я работал. Это то, что делает мою работу лучше.

— Вы два года без работы. Почему?

— Я очень хочу вернуться к работе этим летом. Я еще молодой, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью.

— Были ли у вас предложения из России?

— Нет, у меня не было предложения по работе в России после моего ухода из «Динамо».

Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.

С момента отставки из «Динамо» Йоканович является безработным — после работы в московском клубе он до сих пор не нашел новую команду.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
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Рубин – Факел
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