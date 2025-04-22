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Марадишвили вернулся в «Локомотив» из аренды в «Пари НН» из-за травмы

Камила Абдурахманова
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Константин Марадишвили.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива», находившийся в аренде «Пари НН», Константин Марадишвили вернулся в московский клуб для прохождения реабилитации, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Марадишвили не сыграет в оставшейся части сезона за нижегородский клуб. Ему предстоит восстановление от полученного ранее повреждения, которое займет до восьми недель.

В связи с этим «Локомотив» и «Пари НН» достигли договоренности, что проходить реабилитацию Марадишвили будет в расположении нашего клуба. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2026 года», — сказано в заявлении.

25-летний хавбек в нынешнем сезоне выходил на поле в двух матчах РПЛ. Марадишвили почти год не играл из-за повреждения. В начале апреля 2024 года он получил разрыв крестообразной связки колена.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Константин Марадишвили
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
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 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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Ростов – Локомотив
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