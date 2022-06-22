Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера «Динамо»
22 июня Славиша Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера «Динамо».
17 июня пресс-служба «Динамо» сообщила о подписании контракта сроком на сезоне с возможностью продления еще на два года с 53-летним сербским специалистом.
Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.
В минувшем сезоне «Динамо» заняло третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.
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15
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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