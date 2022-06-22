Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера «Динамо»

22 июня Славиша Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера «Динамо».

17 июня пресс-служба «Динамо» сообщила о подписании контракта сроком на сезоне с возможностью продления еще на два года с 53-летним сербским специалистом.

Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.