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Сегодня, 22:04

Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Славиша Йоканович.
Фото ФК «Динамо».

22 июня Славиша Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера «Динамо».

17 июня пресс-служба «Динамо» сообщила о подписании контракта сроком на сезоне с возможностью продления еще на два года с 53-летним сербским специалистом.

Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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