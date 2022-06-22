Полузащитник «Краснодара» перешел в «Торпедо»
Футбольные клубы «Торпедо» и «Краснодар» договорились о переходе Богдана Рейхмена.
Соглашение с полузащитником рассчитано на три года с опцией продления еще на год, сообщает сайт черно-белых.
Богдан Рейхмен с 2014 года находился в системе футбольного клуба «Краснодар». Дебютировал за третью команду «быков» в 2018 году в рамках ПФЛ в матче против ростовского СКА. Свой первый мяч забил в Молодежной лиге, играя против «Рубина».
В ФНЛ дебютировал 10 июля 2021 года. В прошлом сезоне Рейхмен провел 31 матч за «Краснодар-2», забил 3 мяча и стал автором 4 результативных передач.
Также в сезоне 2021/22 Богдан привлекался к 4 играм за «Краснодар» в РПЛ.
Источник: https://torpedo.ru/news/43890/
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