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Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия объявил о завершении карьеры

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Хави Гарсия.
Фото ФК «Зенит»

Испанский футболист Хави Гарсия объявил о завершении игровой карьеры.

«Одно из самых больших удовольствий, которое мне доставило время, проведенное в мире профессионального футбола, — это количество друзей и хороших людей, которых я встретил за все эти годы и которые остались со мной на всю жизнь. Также хочу вспомнить все клубы, которые мне выпала честь представлять: «Реал Мадрид», «Осасуна», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Зенит», «Бетис» и «Боавишта», а также сборную Испании, за цвета которой мне довелось выступать. Спасибо всем за то, что воплотили в жизнь мечту ребенка из Мурсии», — написал Гарсия в соцсетях.

35-летний испанец выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год. В составе петербуржцев хавбек выиграл чемпионат России (2014/15), Кубок страны (2015/16) и два Суперкубка (2015, 2016).

Хави Гарсия
ФК Зенит
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