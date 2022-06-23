Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия объявил о завершении карьеры
Испанский футболист Хави Гарсия объявил о завершении игровой карьеры.
«Одно из самых больших удовольствий, которое мне доставило время, проведенное в мире профессионального футбола, — это количество друзей и хороших людей, которых я встретил за все эти годы и которые остались со мной на всю жизнь. Также хочу вспомнить все клубы, которые мне выпала честь представлять: «Реал Мадрид», «Осасуна», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Зенит», «Бетис» и «Боавишта», а также сборную Испании, за цвета которой мне довелось выступать. Спасибо всем за то, что воплотили в жизнь мечту ребенка из Мурсии», — написал Гарсия в соцсетях.
35-летний испанец выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год. В составе петербуржцев хавбек выиграл чемпионат России (2014/15), Кубок страны (2015/16) и два Суперкубка (2015, 2016).
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4
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5
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6
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7
|Ахмат
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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