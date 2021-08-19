Клаудиньо рассказал, на какой позиции может играть в «Зените»

Новичок «Зенита» Клаудиньо во время своей презентации рассказал о первых днях, проведенных в Санкт-Петербурге.

— На какой позиции вам удобнее всего играть?

— Для меня привычнее выступать в роли атакующего полузащитника. Но у меня есть опыт игры и крайнего нападающего, и центрального полузащитника. Где меня увидит главный тренер, там я буду готов выходить и отдавать всего себя команде. Я счастлив, что мне представилась возможность показать себя в Европе.

24-летний бразильский полузащитник перешел в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино». По данным «СЭ», сине-бело-голубые заплатили за трансфер олимпийского чемпиона 12 миллионов евро.