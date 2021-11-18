Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера армейцев Ивицы Олича, который раскритиковал руководство клуба.

«Я не ожидал такого от Олича. Но на самом деле, не знаю, что там произошло, потому что, может, это не до конца вышло на публику. Мы можем только догадываться, раз не присутствовали при этой ситуации. Тяжело обсуждать, если спустя три месяца Олич и ЦСКА разошлись. Мы можем только гадать, что там произошло: либо кто-то обещал что-то и не выполнил, либо все из-за каких-то условий, выдвинутых одной из сторон», — сказал Ярошик в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ярошик также отметил, что всегда уважал ЦСКА за доверие к тренерам.

«Я всегда уважал ЦСКА за то, какие шаги они делали, как они давали много времени тренерам, чтобы сделать что-либо с командой, поднять ее. Последние 2-3 года что-то там идет в другую, непонятную сторону. Вот этим меня удивляет ЦСКА, и я не понимаю, что заставляет их делать такие шаги», — добавил Ярошик.

Ранее бывший тренер ЦСКА Ивица Олич раскритиковал руководство клуба, в том числе генерального директора Романа Бабаева. Он заявил, что при нем не вернется в команду.

42-летний Олич был главным тренером ЦСКА с 23 марта по 15 июня нынешнего года.