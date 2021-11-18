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Ветеран ЦСКА: «Проблема только в Оличе! Надо было найти общий язык, а он вступил в перепалку!»

20:35
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера армейцев Ивицы Олича, который раскритиковал руководство клуба.

«У него не сложились взаимоотношения с Бабаевым. Наверное, Гинер не пойдет у Олича на поводу. Это будет неправильно идти на поводу у человека, который был недоволен руководством команды. Бабаев в совете директоров ЦСКА. Он из себя что-то представляет, у него хорошие взаимоотношения с Гинером. Напрасно Олич так говорит. Ему надо рассуждать не как футболисту уже, а как хорошему специалисту. Да, проблема только в Оличе. Надо было найти общий язык, а он вступил в перепалку с Бабаевым. Олич не тот человек, из-за кого надо убирать Бабаева. Что он из себя представляет? Пока ничего», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее бывший тренер ЦСКА Ивица Олич раскритиковал руководство клуба, в том числе генерального директора Романа Бабаева. Он заявил, что при нем не вернется в команду.

42-летний Олич был главным тренером ЦСКА с 23 марта по 15 июня нынешнего года.

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