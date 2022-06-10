«Нижний Новгород» продлил контракта с Нигматуллиным до 2024 года

«Нижний Новгород» объявил о продлении контракта с вратарем Артуром Нигматуллиным.

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 24 матчах за «Нижний Новгород» и пропустил 31 мяч.

«Нижний Новгород» занял в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) 11-е месте.