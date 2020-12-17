Якубович раскритиковал российских футболистов

Известный телеведущий Леонид Якубович прокомментировал выступление российских футболистов.

«Я хочу, чтобы отечественный футбол был отечественным футболом. Понимаю, что это мировая тенденция, но когда в ЦСКА играют шесть легионеров, вот этого я не принимаю. И нет борьбы команды с командой, ведь между собой сражаются госкорпорации. Это не спорт. Люди, которые работают ногами, получают в 100 тысяч раз больше, чем те, кто работает головой. Я этого тоже не понимаю.

Ребята, которым нужно «лечить» ноги, должны доставлять болельщикам удовольствие, ведь футбол — это зрелище. В конце концов, они делают то же самое что и я, но это ощущение, что они обязаны доставлять мне удовольствие. Они не работать сюда пришли, они пришли доставлять мне удовольствие. Даже если проигрывают. Счет, конечно, важен, но это вторичное. Красота спорта мне намного важнее», — приводит слова Якубовича РИА Новости.

В сезоне-2020/21 российские команды в еврокубках смогли одержать лишь одну победу в 24 матчах. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвертые места на групповом турнире Лиги чемпионов, ЦСКА занял последнюю строчку в группе Лиги Европы. Только «Краснодар» смог обеспечить себе евровесну в 1/16 финала Лиги Европы.