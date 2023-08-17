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Сегодня, 15:49

Якубко назвал «Спартак» исторически самой популярной командой России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Мартин Якубко высказался о популярности московского «Спартака».

«Спартак» — самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда. Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах. «Зенит» сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чем тут можно еще говорить?» — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В рамках пятого тура РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа. Начало — в 19:30 по мск.

После 4 туров чемпионата России «Спартак» набрал девять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «Зенита» семь баллов и шестая строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-spartak-istoricheski-samaya-populyarnaya-komanda-rossii-za-rubezhom-govoryat-o-nih/
Мартин Якубко
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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