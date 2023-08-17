Якубко назвал «Спартак» исторически самой популярной командой России

Бывший футболист «Динамо» Мартин Якубко высказался о популярности московского «Спартака».

«Спартак» — самый популярный клуб России, у них больше всех болельщиков. Не просто так их называют народной командой. Так исторически сложилось, что они самая популярная команда. Все за рубежом говорят о «Спартаке», на международном уровне говорят о них, а не о других российских клубах. «Зенит» сильнее их? Они пять раз подряд выиграли чемпионат, о чем тут можно еще говорить?» — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В рамках пятого тура РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа. Начало — в 19:30 по мск.

После 4 туров чемпионата России «Спартак» набрал девять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «Зенита» семь баллов и шестая строчка.