Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после матча 27-го тура с "Динамо" (2:2) заявил, что армейцы не могут быть довольны этой ничьей.

– Конечно, мы потеряли два очка, – сказал Бийол. – Очень важных очка в рамках борьбы за место в Лиге чемпионов, так что мы точно не можем быть довольны результатом. Пока мы будем иметь математические шансы попасть в Лигу, мы будем бороться. "Краснодар" тоже сегодня имеет тяжелый матч с "Ростовом". Разумеется, нам остается выиграть все оставшиеся матчи и рассчитывать, что соперники будут ошибаться. Посмотрим, что будет

– Хотите испортить праздник "Зениту" в следующем туре?

– Конечно, мы попробуем победить. Понятно, что "Зенит" будет играть на 100 процентов, потому что это будет их первый матч в ранге чемпиона. Но и нам очки нужны, поэтому наш настрой будет не меньшим. (Александр Рогулев)​

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