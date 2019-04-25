Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что его команда не хочет быть Робин Гудом и терять очки в матчах с более слабыми соперниками. Во вчерашней игре 25-го тура премьер-лиги против "Анжи" (2:0) хавбек забил первый гол армейцев.

- В этом году у нас были постоянные проблемы с клубами, играющими в таком стиле, - приводит слова Бийола официальный сайт ЦСКА. - Мы - молодая команда, и у нас не всегда получается вскрывать такую оборону. Гораздо лучше мы играем с более сильными клубами. Но нам в любом случае предстоит научиться это делать, ведь мы хотим стать чемпионами. Мы не хотим быть Робин Гудами, поэтому в следующем году просто обязаны выигрывать и в матчах с более слабыми соперниками.

Мой гол? Пас, предшествовавший моему удару, был просто великолепным. Я хочу забивать за свою команду как можно больше мячей. Но самое главное, что мы одержали победу и сохранили свои ворота на замке.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.

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