РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Я в прошлый раз много сказал». Новый выход Заболотного к прессе

22:55
Антон Заболотный. Фото instagram.com
Антон Заболотный. Фото instagram.com
Теги:

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в своем Twitter видео после домашнего матча 18-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга» (5:1). На нем форвард хозяев Антон Заболотный в очередной раз пошутил над журналистами в микст-зоне.

«Без комментариев, ребята. Я в прошлый раз много сказал», — сказал Заболотный на видео.

8 марта 28-летний Заболотный после игры с «Уралом» (2:0) с юмором отреагировал на пустую микст-зону.

Сочи — Оренбург

Реакция Заболотного на пустую микст-зону. Видео

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 336
Все опросы
Сколько голов до конца чемпионата-2019/20 забьет в «Сочи» Александр Кокорин?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир