«Я в прошлый раз много сказал». Новый выход Заболотного к прессе

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в своем Twitter видео после домашнего матча 18-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга» (5:1). На нем форвард хозяев Антон Заболотный в очередной раз пошутил над журналистами в микст-зоне.

«Без комментариев, ребята. Я в прошлый раз много сказал», — сказал Заболотный на видео.

Без комментариев. Антон Заболотный pic.twitter.com/8E7xDpGVUh — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 11, 2020

8 марта 28-летний Заболотный после игры с «Уралом» (2:0) с юмором отреагировал на пустую микст-зону.

Реакция Заболотного на пустую микст-зону. Видео