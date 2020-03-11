«Я в прошлый раз много сказал». Новый выход Заболотного к прессе
22:55
Пресс-служба «Сочи» опубликовала в своем Twitter видео после домашнего матча 18-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга» (5:1). На нем форвард хозяев Антон Заболотный в очередной раз пошутил над журналистами в микст-зоне.
«Без комментариев, ребята. Я в прошлый раз много сказал», — сказал Заболотный на видео.
Без комментариев. Антон Заболотный pic.twitter.com/8E7xDpGVUh— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 11, 2020
8 марта 28-летний Заболотный после игры с «Уралом» (2:0) с юмором отреагировал на пустую микст-зону.
Опрос
проголосовало: 336Все опросы
Сколько голов до конца чемпионата-2019/20 забьет в «Сочи» Александр Кокорин?