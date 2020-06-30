«Я не судья. Я не тренер». Зобнин прокомментировал ход первого тайма матча с ЦСКА
30 июня 2020, 21:34
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги первого тайма матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
— Столкновение с Магнуссоном? Я не знаю, что говорить, по-моему, это был фол. Я не судья, я не могу давать пенальти. Спросите у Еськова, был фол или нет. Оружие «Спартака»? Это не только контратаки. Вы видилдте, что слишком большого владения у ЦСКА нет. Возможно, мало моментов создаем, посмотрим. Что будем делать? Я не тренер, — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»
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