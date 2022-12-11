Выкуп Мансильи обойдется «Оренбургу» примерно в 800-900 тысяч евро

«Оренбург» намерен выкупить полузащитника Брайана Мансилью примерно за 800-900 тысяч евро, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в контракте клуба с Мансильей приписана опция первоочередного выкупа за определенную сумму, которая составляет около 800-900 тысяч евро.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клуб намерен активировать опцию выкупа аргентинского футболиста.

25-летний полузащитник в текущем сезоне провел 15 матчей в составе «Оренбурга» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его трансферная стоимость — 800 тысяч евро.