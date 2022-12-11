Дзюба хочет продолжить карьеру в одном из российских клубов

Представители российского форварда Артема Дзюбы на данный момент не ведут активных переговоров ни с одним клубом, сообщает Sport24.

По информации источника, обсуждения с зарубежными клубами возобновятся после окончания чемпионата мира-2022, однако приоритет 34-летнего футболиста — выступать в России.

7 ноября стало известно о расторжении контракта между российским футболистом и «Аданой Демирспор». На данный момент Дзюба является свободным агентом.

В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил один гол в пяти матчах.