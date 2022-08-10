Вяльбе отреагировала на информацию о приглашении в совет директоров «Спартака»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о приглашении в состав совета директоров «Спартака».

«Мне никаких предложений от «Спартака» не поступало», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости Спорт».

9 июля «СЭ» сообщил, что руководство «ЛУКОЙЛа» рассматривает вариант введения Вяльбе в совет директоров «Спартака». Нефтяная компания долгое время является генеральным спонсором ФЛГР.

26 июля появилась информация, что владелец клуба Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака», но при этом останется владельцем определенного пакета акций ФК.