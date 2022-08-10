Сутормин: «Не так важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будет играть «Зенит»

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после сотого матча за петербургский клуб во встрече 4-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (0:0), а также рассказал о своих ожиданиях от игры с ЦСКА в 5-м туре.

— Матч с «Ахматом» стал для вас сотым за «Зенит». Какие эмоции испытываете?

— Приятные эмоции. Надеюсь, будет еще сто! Результат не порадовал. Надеюсь, исправимся.

— К какой игре ЦСКА вы готовитесь?

— Отталкиваемся от своей игры. Будем дома, при своих болельщиках. Тот футбол, который мы покажем, принесет нам результат. Не так важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будет играть «Зенит».

Встреча «Зенита» с ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.