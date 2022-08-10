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Сегодня, 10:55

Сутормин: «Не так важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будет играть «Зенит»

Сутормин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с ЦСКА
Гоша Чернов
Корреспондент
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Игрок «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после сотого матча за петербургский клуб во встрече 4-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (0:0), а также рассказал о своих ожиданиях от игры с ЦСКА в 5-м туре.

— Матч с «Ахматом» стал для вас сотым за «Зенит». Какие эмоции испытываете?

— Приятные эмоции. Надеюсь, будет еще сто! Результат не порадовал. Надеюсь, исправимся.

— К какой игре ЦСКА вы готовитесь?

— Отталкиваемся от своей игры. Будем дома, при своих болельщиках. Тот футбол, который мы покажем, принесет нам результат. Не так важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будет играть «Зенит».

Встреча «Зенита» с ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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