Экс-заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал поделился подробностями переговоров с агентом защитника Данила Кругового.

— За эти два с половиной года у вас было множество переговоров. Самые мучительные?

— Так скажу — прекрасно понимаю, что агенты меня не любят. Я всегда жестко отстаивал интересы клуба, старался минимизировать расходы и на приобретение игрока, и на его содержание. За переход в «Зенит-2» ни одному агенту не выплатил комиссию.

— Что-то героическое в этом есть.

— Прежде в клубе работали иначе. Агентские, подъемные, еще что-то... У меня другой подход. «Зенит-2» и «Зенит-м» — полигон для молодежи. Засверкал, попал в основной состав — тогда и у тебя зарплата увеличивается, и агент что-то зарабатывает.

— Как вы Кругового упустили?

— С его агентом обсуждали условия пролонгации контракта. Первое, что услышал: «Даня не горит желанием оставаться в «Зените», не верит, что пробьется в основу». А после ухода в «Уфу» сам Круговой сказал в интервью: «Кто-то в «Зените» дает указания не подпускать молодежь к первой команде».

— Чушь?

— Полная! Читал это и понимал — агент налил мальчишке в уши воды, наговорил то, что не соответствует действительности. С Круговым не все упиралось в деньги. Хотя в какой-то момент агент произнес: «Заплати мне 5 миллионов рублей — и Даня остается».

— Что ответили?

— «Он же не хочет» — «Нет, тогда никуда не уйдет». Я предложил альтернативный вариант: «Мы и так существенно повышаем пацану зарплату. Если заиграет в основе, пропишем для тебя в контракте более высокие комиссионные». Агент уперся: «Деньги нужны здесь и сейчас».

— Прошлым летом «Зенит» выкупил Кругового у «Уфа» за два миллиона евро. Заиграет в Питере?

— Честно? Сильно сомневаюсь. Был бы уверен в его перспективах, еще тогда бы нашел компромисс с агентом и сохранил Даню. (Александр Кружков)