Колосков: «Сейчас по игре и результатам «Спартак» — средний клуб»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступления «Спартака» в текущем сезоне.

«Сейчас по игре и результатам «Спартак» — средний клуб. Все-таки 11 очков от первого места — это солидное отставание. Но я думаю, что Станкович сумеет выправить положение команды. Это сильный специалист, которого не сломает какое-либо давление. Ему в «Спартаке» нужно время», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После 13 туров красно-белые идут на шестом месте в таблице чемпионата России, набрав 22 очка. В следующем матче команда Деяна Станковича встретится в гостях с ЦСКА 2 ноября.