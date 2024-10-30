Дмитрий Сенников: «Батраков больше напоминает Лоськова, чем Аршавина»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от игры полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

«Батраков не новый Аршавин. Алексей другого плана футболист, он мобильный, у него хорошая передача. Батраков больше напоминает Лоськова, чем Аршавина. Алексей может уехать в Европу и стать основным футболистом сборной России», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.