Болельщики, игроки и ветераны «Динамо» вместе записали песню в память о Яшине

Болеющие за «Динамо» артисты совместно с ветеранами клуба и действующими игроками записали песню «Звезда футбола», посвященную знаменитому вратарю Льву Яшину.

Композиция была создана к 60-летнему юбилею голкипера и впервые прозвучала в 1989 году на Центральном стадионе «Динамо». Впервые произведение на музыку Леонида Печникова и стихи Евгения Янковского исполнил Иосиф Кобзон.

В записи клипа приняли участие певцы Сергей Мазаев, Юрий и Дмитрий Маликовы, актер и ведущий Камиль Ларин, а также другие представители шоу-бизнеса. Из числа футболистов пели экс-вратари бело-голубых Владимир Пильгуй, Андрей Сметанин и Алексей Прудников, нынешние игроки команды Андрей Лунев и Игорь Лещук, а также другие голкиперы из основного и молодежного составов московского клуба.

Кроме того, исполнители совместно с художницей Валерией Суриковой нарисовали портрет Яшина. Он будет выставлен на аукцион на благотворительном рождественском маркете в «Доме Динамо». Все вырученные от продажи картины средства пойдут в эндаумент-фонд академии «Динамо».