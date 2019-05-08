Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев высказал свое отношение к делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Оба оказались под следствием из-за двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года.

– В нашей команде из иностранцев об этом знает только Алекс Бюттнер, который раньше играл с Кокориным за "Динамо", – цитируют "Известия" Караваева. – Он очень удивился и был разочарован, когда узнал о случившемся. А в прессе никаких новостей не видел, да и в команде это не обсуждается.

Естественно, это неприятно. Хочется, чтобы ребят выпустили на свободу и все поскорее закончилось.

Суд Кокорина и Мамаева: сегодня - приговор. Live!