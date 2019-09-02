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Вячеслав Караваев: «Благодаря игре за «Витесс» смог попасть в топ-клуб»

19:25

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев попрощался со своим бывшим клубом «Витессом». О трансфере защитника сборной России было объявлено сегодня, контракт рассчитан на четыре года.

— Я благодарен «Витессу». В нем я сделал серьезные шаги в своей карьере, — цитирует официальный сайт «Витесса» Караваева. — Я попал в сборную России и благодаря 18 месяцам в Арнеме смог совершить переход в топ-клуб. С большим удовольствием вспоминаю время, проведенное в Голландии, и хочу поблагодарить всех в клубе.

Live трансферного дедлайна

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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