Грулев: «О Европе сейчас не думаю»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал, что пока не думает о переходе в клуб из Европы.

«Сперва стану стартовым игроком «Динамо», проявлю себя здесь. Буду отталкиваться от этого, потому что сейчас я не в той роли, в которой хотел бы быть. О Европе на данном этапе не думаю. Какой хорошей команде я буду нужен, если не играю здесь?» — цитирует «РБ Спорт» Грулева.

В этом сезоне Грулев сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.