Ерохин: «Пока мыслей о завершении карьеры не было»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что не думает о завершении карьеры.

«Последний ли сезон в карьере? Мы еще даже не начали, поэтому говорить, что будет через год, преждевременно. Пока мыслей о завершении карьеры не было, планирую играть», — цитирует ТАСС Ерохина.

34-летний Ерохин с 2017 года выступает за «Зенит».