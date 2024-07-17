Ерохин: «Пока мыслей о завершении карьеры не было»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что не думает о завершении карьеры.
«Последний ли сезон в карьере? Мы еще даже не начали, поэтому говорить, что будет через год, преждевременно. Пока мыслей о завершении карьеры не было, планирую играть», — цитирует ТАСС Ерохина.
34-летний Ерохин с 2017 года выступает за «Зенит».
Источник: ТАСС
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