"Вулверхэмптон" проявляет интерес к Дзюбе

По информации "СЭ", нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой интересуется "Вулверхэмптон"​.

Ранее стало известно, что трансфером 30-летнего россиянина будет заниматься известный агент Жорже Мендеш.

В сезоне 2018/19 "Вулверхэмптон" занял 7-е место в английской премьер-лиге. Благодаря победе "Манчестер Сити" в Кубке Англии, "волки" пробились в групповой этап Лиги Европы-2019/20.

Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В сезоне 2018/19 30-летний нападающий принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач.

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