Вук Рашович прокомментировал слухи, что может возглавить «Динамо»

Главный тренер «Аль-Фейха» Вук Рашович прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Динамо» в ближайшее время.

«Веду ли я переговоры с «Динамо»? Пока не могу это комментировать. В ближайшие несколько дней вы все узнаете», — цитирует Рашовича Sport24.

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона бело-голубых готовил Павел Алпатов. По итогам 29 туров московская команда идет на 7-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.