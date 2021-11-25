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Вся команда Рангника останется в «Локомотиве»

21:00
Ральф Рангник (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ральф Рангник (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», вопрос по назначению Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» решится завтра-послезавтра.

Для компании 63-летнего немца, оказывающей консультационные услуги «Локомотиву», ничего не изменится, контракт разорван не будет. Вся команда управленцев, приведенных Рангником, останется в клубе.

Ранее, 25 ноября, The Athletic сообщил, что «МЮ» договорился с Рангником о контракте. В английском клубе рассчитывают, что специалист будет тренировать команду до конца сезона.

С июля 2021 года Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива».

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Максим Алланазаров все материалы автора

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