Вся команда Рангника останется в «Локомотиве»

Как стало известно «СЭ», вопрос по назначению Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» решится завтра-послезавтра.

Для компании 63-летнего немца, оказывающей консультационные услуги «Локомотиву», ничего не изменится, контракт разорван не будет. Вся команда управленцев, приведенных Рангником, останется в клубе.

Ранее, 25 ноября, The Athletic сообщил, что «МЮ» договорился с Рангником о контракте. В английском клубе рассчитывают, что специалист будет тренировать команду до конца сезона.

С июля 2021 года Рангник является руководителем по спорту и развитию «Локомотива».