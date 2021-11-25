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Александр Плутник о возможном уходе Рангника из «Локомотива»: «Все будет хорошо»

20:39
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал информацию о том, что руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник может покинуть клуб.

«Все хорошо! Сейчас мы сконцентрированы на игре. После матча будем думать. Будет ли реализована стратегия, если Рангник уйдет? Все будет хорошо!»

Рангник согласился стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News. Контракт рассчитан до конца сезона, но для оформления сделки нужно согласие «Локомотива».

63-летний немец в 2019 году был близок к тому, чтобы сменить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера «МЮ». Тогда норвежец сохранил свой пост. Контракт немца с «Локо» рассчитан на три года.

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