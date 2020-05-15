Вслед за Кокориным, «Спартаком» и «Краснодаром». «Динамо» собрало деньги на лечение девочки

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко сообщил о сборе клубом денег на лечение девочки Арнеллы Персаевой. Форвард «Сочи» Александр Кокорин начал эстафету с призывом собрать нужные средства на помощь девочке, у которой диагностирована спинально-мышечная атрофия. Футболист перевел миллион рублей и призвал футболистов основных составов клубов РПЛ перевести по 300 тысяч рублей.

Первым отчитался о сборе «Сочи», вратарь команды Сослан Джанаев передал эстафету капитану «Спартака» Георгию Джикии, тот после сбора суммы обратился к «Арсеналу» и «Краснодару в лице Кирилла Комбарова и Юрия Газинского. Последний передал эстафету Панченко и в «Рубин». Кирилл Комбаров же после сбора денег адресовал аналогичный призыв брату Дмитрию из «Крыльев Советов» и Денису Глушакову из «Ахмата».

«Друзья, всем привет! Мы приняли эстафету. Наша команда не смогла остаться в стороне. Увидев, какие цифры необходимы на лечение, становится страшно, поэтому мы с командой решили помочь.

Сейчас хотим передать эту эстафету ребятам, которые, надеюсь, также не останутся равнодушными к этой ситуации. Передаю игроку «Локомотива» Алексею Миранчуку и игроку ЦСКА Кириллу Набабкину. Парни, времени осталось очень мало, поэтому давайте поднажмем!" - написал Панченко в Instagram.