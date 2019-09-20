«Все на «Сочи». «Динамо» приглашает болельщиков на домашний матч с сочинской командой песней рок-группы
15:50
«Динамо» оригинальный образом пригласило своих болельщиков на домашний матч 10-го утра РПЛ с «Сочи».
На своем ютуб-канале московский клуб выложил видео с с песней-анонсом матча от болельщиков рок-группы «Casual» и Инги Федотовой.
Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 22 сентября в воскресенье в 14.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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