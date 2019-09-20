РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Все на «Сочи». «Динамо» приглашает болельщиков на домашний матч с сочинской командой песней рок-группы

15:50
Теги:

«Динамо» оригинальный образом пригласило своих болельщиков на домашний матч 10-го утра РПЛ с «Сочи».

На своем ютуб-канале московский клуб выложил видео с с песней-анонсом матча от болельщиков рок-группы «Casual» и Инги Федотовой.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 22 сентября в воскресенье в 14.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3032
Все опросы
Как закончится матч «Уфа» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир