«Все на «Сочи». «Динамо» приглашает болельщиков на домашний матч с сочинской командой песней рок-группы

«Динамо» оригинальный образом пригласило своих болельщиков на домашний матч 10-го утра РПЛ с «Сочи».

На своем ютуб-канале московский клуб выложил видео с с песней-анонсом матча от болельщиков рок-группы «Casual» и Инги Федотовой.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится 22 сентября в воскресенье в 14.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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